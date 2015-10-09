Бублик получил плохие новости перед четвертьфиналом Ролан Гаррос

Сегодня, 4 июня, казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, проведет четвертьфинальный матч на Ролан Гаррос-2025 против первой ракетки мира - итальянца Янника Синнера, сообщают Vesti.kz.

Начало встречи запланировано примерно на 17:00 по времени Астаны.

Эксперты не слишком оптимистично оценивают шансы Бублика на победу.

Форма Янника Синнера

"В предыдущих четырех матчах на турнире у Янника Синнера не возникло никаких проблем. Всех оппонентов он обыграл очень уверенно. Самые большие проблемы итальянцу создал Артур Риндеркнех, который в противостоянии с ним взял 12 геймов. Остальные оппоненты ничего подобного сделать не сумели. Даже Андрей Рублев уступил Яннику с разницей в десять геймов.

Второй раз кряду Синнер может выйти в полуфинал Ролан Гаррос. В прошлом сезоне он остановился в шаге от решающего матча, уступив в напряженной борьбе Карлосу Алькарасу.

Форма Александра Бублика

Бублик действительно удивляет своей игрой. Представитель Казахстана не особо успешно выступал на грунте, но это не помешало ему выйти в четвертьфинал. Во втором раунде Александр справился с Алексом Де Минауром, а в 1/8 финала - с Джеком Дрейпером.

В текущем сезоне Бублик на грунте выиграл 15 из 20 матчей. Это лучший его результат в карьере. Никогда до этого он за один год не выигрывал столько матчей на этом покрытии.

Прогноз

Бублика нельзя назвать психологически устойчивым теннисистом. Если у него не идет игра, он начинает психовать. В противостоянии с Синнером это вполне может произойти, ведь загнать итальянца в тупик очень сложно. К тому же Бублик выступает не на самом удобном для себя покрытии. Не исключено, что на этом сказка Александра закончится. Его может ждать участь Андрея Рублева", - пишет Vseprosport.

Победитель матча Бублик - Синнер в 1/2 финала встретится с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, №3) - Новак Джокович (Сербия, №6).

Синнер - Бублик: прямая трансляция матча за выход в полуфинал Ролан Гаррос