Бублик получил "баранку" от Алькараса и вылетел с "Мастерса" в Монте-Карло

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале он проиграл первой ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 0:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время испанец сделал три эйса и совершил две двойные ошибки, тогда как казахстанец выполнил две подачи навылет при одной двойной ошибке.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча Валантен Вашро (№23, Монако) - Алекс де Минаур (№6, Австралия).

8 wins in a row 😤@carlosalcaraz can't stop winning at the Monte-Carlo Country Club, he defeats Bublik and is into the last 4 for the second year running#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/edHgLKVhMP — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!