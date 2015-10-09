ATP
Сегодня 20:16
 

Бублик получил "баранку" от Алькараса и вылетел с "Мастерса" в Монте-Карло

Бублик получил "баранку" от Алькараса и вылетел с "Мастерса" в Монте-Карло

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале он проиграл первой ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 0:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За это время испанец сделал три эйса и совершил две двойные ошибки, тогда как казахстанец выполнил две подачи навылет при одной двойной ошибке.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча Валантен Вашро (№23, Монако) - Алекс де Минаур (№6, Австралия).

