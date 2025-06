Александр Бублик удивил решением после исторического Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик решил сняться с турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

По информации Entry List Updates отказался от участия в престижном турнире, предпочтя сыграть на аналогичном турнире в немецком Галле.

Queen's update:

OUT: Bublik

IN: Etcheverry

Next: Marozsan