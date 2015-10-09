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Александр Бублик удивил решением после исторического Ролан Гаррос

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Александр Бублик удивил решением после исторического Ролан Гаррос ©ig.com/rolandgarros

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик решил сняться с турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик решил сняться с турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

По информации Entry List Updates отказался от участия в престижном турнире, предпочтя сыграть на аналогичном турнире в немецком Галле.

Оба турнира стартуют 16 июня, и изначально 43-я ракетка мира должен был заменить Лоренцо Музетти в британской столице. Однако позже Бублик пересмотрел планы и принял приглашение организаторов турнира в Галле - здесь он займет место чилийца Алехандро Табило.

Пока в Лондоне вместо него на корт выйдет аргентинец Томас Мартин Этчеверри.

Стоит отметить, что Бублик подходит к новому турниру на подъеме - на прошедшем Ролан Гаррос он сотворил сенсацию, впервые в карьере дойдя до четвертьфинала, где в напряженном поединке уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.


Турнир WTA. Лондон (Великобритания) - 2025   •   Англия, Лондон   •   1/4 финала, женщины
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