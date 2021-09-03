Александр Бублик проиграл во втором круге US Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл в матче одиночного разряда на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках второго круга он встречался с местным игроком Джеком Соком. Встреча продолжалась 3,5 часа и пять сетов и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:3 в пользу американца. Бублик сделал 40 эйсов и допустил 11 двойных ошибок.

Отметим, что теперь в одиночном разряде US Open у Казахстана осталась только первая ракетка среди женщин Елена Рыбакина.

Матч с экс-первой ракеткой мира и возможный реванш за проигранный финал. Что ждет Рыбакину в третьем круге US Open

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