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Александр Бублик принял неожиданное решение после триумфа в Галле

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Александр Бублик принял неожиданное решение после триумфа в Галле ©IG/atphalle_official

Александр Бублик не выступит на турнире в Истбурне: казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге, снялся с соревнований, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Александр Бублик не выступит на турнире в Истбурне: казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге, снялся с соревнований, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Его заменит американец Дженсон Бруксби, попавший в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде он встретится с аргентинцем Комесаньей.

Бублик только что оформил главный успех сезона - выиграл турнир ATP-500 в Галле, одолев в финале россиянина Даниила Медведева.

Это была его первая победа над Медведевым в карьере. До этого Александр проиграл ему шесть раз подряд. Также по ходу турнира он переиграл мирового №1 - Янника Синнера.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
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