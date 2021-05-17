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Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38-е место рейтинга АТР

Он является первой ракеткой страны.

Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38-е место рейтинга АТР
Александр Бублик. Фото: Eurosport©
Новости спорта Теннис ATP
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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 38-е место в рейтинге АТР, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый табель о рангах Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала сегодня, 18 мая. Бублик поднялся в нем на две строчки. Неделю назад он был 40-м, и это был его личный рекорд. Теперь же теннисист обновил свое достижение.

Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович, на втором месте - россиянин Даниил Медведев, а на третьем - испанец Рафаэль Надаль.

Другой представитель сборной Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на три позиции и теперь закрывает топ-100.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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