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Юбилейный выпуск, новый международный статус и гости из Нидерландов. На Мемориале Косанова разыграют олимпийские лицензии

Принимать легкоатлетический турнир будет Алматы.

Юбилейный выпуск, новый международный статус и гости из Нидерландов. На Мемориале Косанова разыграют олимпийские лицензии
Фото: qazathletics.kz©
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Буквально через несколько дней в Алматы будет дан старт Мемориалу Гусмана Косанова. Самый престижный легкоатлетический турнир в Казахстане в этом году пройдет в юбилейный, 30-й раз. Дополнительный статус соревнованиям придает его значение перед Олимпиадой. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Турнир, посвященный памяти прославленного казахстанского легкоатлета Гусмана Косанова, давно превратился в стратегически важный старт в соревновательном календаре не только Азии, но и ряда европейских стран.

Традиционно он проходит в преддверии Олимпийских игр. И многие атлеты добирают квоты именно в Алматы. Старт входит в число признанных World Athletics, а значит создает все необходимые условия для того, чтобы выполнение норматива было официальным и по всем предписанным правилам.

В этом году Мемориал приобрел дополнительный статус. Теперь он будет проводиться в рамках мировой серии в разряде Continental Tour Bronze Label. В СНГ это будут первые соревнования из списка стартов Континентального тура.

Не менее важным является тот факт, что эти соревнования пройдут буквально за пару недель до завершения квалификационного периода в легкой атлетике. Это чуть ли не единственный шанс для сборной Казахстана отметиться квотами. 

"Спасительным" он будет и для других стран, представители которых пока еще не смогли обзавестись путевкой на Игры в Токио. Неудивительно, что в очередной раз на соревнованиях соберутся атлеты многих сборных (даже несмотря на пандемию).

В этом сезоне в Алматы приедут даже Нидерланды. Всего на сегодняшний день заявлено более 200 атлетов из 13 стран: Мальдивы, Малайзия, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Египет, Афганистан, Туркменистан, Шри-Ланка, Катар, Таджикистан, Нидерланды и Казахстан.

Добавим, что на сегодняшний день в активе казахстанских легкоатлетов девять лицензий. Мемориал Косанова пройдет на Центральном стадионе в Алматы с 19 по 20 июня.

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Метки:
Легкая атлетика Олимпиада-2020 Япония

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