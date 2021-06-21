Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой
Фото: Reuters©
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
0

В Алматы завершился квалификационный легкоатлетический турнир Мемориал Косанова. На этот раз соревнования прошли без завоеванных лицензий. Однако уникальность старта была заключена совершенно в другом. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Оба соревновательных дня ответственного турнира прошли довольно спокойно. Яркой борьбы и высоких результатов наблюдать не приходилось. Единственное, удивил гость из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков. На дистанции 1500 метров он в соло выиграл забег, установив рекорд Мемориала - 3:44.31.

Никому из участвующих атлетов отметиться завоеванной лицензией не удалось. Так что на передний план вышло довольно уникальное событие не только для легкой атлетики, но и для мира спорта в целом. В секторе для прыжков в длину за медаль бились мать и дочь.

И речь о знаменитой Ольге Рыпаковой. Многие ждали олимпийскую чемпионку в ее коронном виде - тройном прыжке. Однако спортсменка приняла решение выступить в другой дисциплине. Это и позволило случиться редкому явлению.

Конкуренцию ей составила 16-летняя дочь Анастасия. Юная легкоатлетка не так давно стала входить в число ведущих в этом виде соревновательной программы. Она выиграла ряд стартов в своей возрастной категории, а в этом году смогла завоевать "золото" на взрослом чемпионате страны, прыгнув на 6,18 метра.

Данный результат превысил квалификационный норматив на участие в чемпионате мира-2021 (U-20). Он состоится в Найроби (Кения) с 17 по 22 августа.

Очередным этапом карьеры Рыпаковой-младшей стало "противостояние" с именитой мамой. Обеим спортсменкам удалось совершить несколько удачных прыжков. Также обе попали на пьедестал: Ольга выиграла турнир с результатом 6,25 метра, а ее дочь стала третьей - 6,08. Такие же метры показала Ирина Эктова, которая взяла "серебро".

В итоге мы могли наблюдать преемственность поколений. И стоит отметить, что Рыпакова-старшая свой яркий путь тоже начинала с прыжков в длину. В этом виде она выступила на юношеском чемпионате мира, где билась с соперницами постарше на несколько лет.

После того как она перестала соревноваться в семиборье, Ольга сосредоточилась на прыжках в длину и тройном. И только ближе к Олимпиаде в Пекине основным стал вид, который принес ей мировой успех - прыжки в длину отошли на второй план.

Добавим, что Ольга Рыпакова входит в состав Комиссии спортсменов Азиатской легкоатлетической ассоциации. В 2020 году в новой Комиссии по медиа и СМИ, созданной при председателе Ассоциации генерале Дахлане Аль-Хамаде, на место в ее составе утверждена кандидатура Сункара Карабалина, директора Effective Media Liaison, куда входят Vesti.kz, Tengrinews.kz и Massaget.kz.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыпакова Ольга

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:32
Атлетика
Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой
Сегодня , 13:41
Атлетика
В Алматы прошел большой полумарафон для любителей бега В Алматы прошел большой полумарафон для любителей бега
Вчера , 15:40
Атлетика
Без лицензий. В Алматы состоялся первый день Мемориала Косанова с участием 13 стран Без лицензий. В Алматы состоялся первый день Мемориала Косанова с участием 13 стран
17 июня, 11:29
Атлетика
Юбилейный выпуск, новый международный статус и гости из Нидерландов. На Мемориале Косанова разыграют олимпийские лицензии Юбилейный выпуск, новый международный статус и гости из Нидерландов. На Мемориале Косанова разыграют олимпийские лицензии
13 июня, 12:22
Олимпиада-2020
Казахстанские легкоатлеты Иванов и Эктова завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио Казахстанские легкоатлеты Иванов и Эктова завоевали лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио
11 июня, 22:30
Атлетика
Рыпакова приняла участие в праздновании Международного дня олимпийского бега Рыпакова приняла участие в праздновании Международного дня олимпийского бега
9 июня, 18:56
Атлетика
Три рекорда Азии подряд. Доминирование Казахстана в прыжках в высоту Три рекорда Азии подряд. Доминирование Казахстана в прыжках в высоту
8 июня, 07:23
Атлетика
Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
31 мая, 19:21
Атлетика
Казахстан будет бороться за право проведения ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении. Есть подробности Казахстан будет бороться за право проведения ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении. Есть подробности
30 мая, 08:35
Атлетика
Президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов провел рабочие встречи в Катаре Президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов провел рабочие встречи в Катаре
23 мая, 17:11
Олимпиада-2020
Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио
25 апреля, 12:52
Атлетика
Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре медали на международном турнире в Турции Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре медали на международном турнире в Турции
19 апреля, 18:07
Атлетика
Казахстанская легкоатлетка завоевала "бронзу" на международном турнире в Турции Казахстанская легкоатлетка завоевала "бронзу" на международном турнире в Турции
25 марта, 18:34
Атлетика
Соседи разыграли iPhone. Определились победители уникального забега Korshimen Jugiru Соседи разыграли iPhone. Определились победители уникального забега Korshimen Jugiru
9 марта, 18:36
Атлетика
Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом Битва соседей. В Казахстане пройдет необычный забег с большим призовым фондом
21 февраля, 13:37
Атлетика
Федерация легкой атлетики провела заседание в Усть-Каменогорске Федерация легкой атлетики провела заседание в Усть-Каменогорске
13 февраля, 19:56
Атлетика
Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на турнире в Беларуси Казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на турнире в Беларуси
31 декабря, 20:00
Около спорта
Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом! Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!
14 декабря 2020, 14:00
Атлетика
"Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году "Лидирует" легкая атлетика. За допинг дисквалифицированы 23 казахстанца в 2020 году
24 ноября 2020, 18:26
Атлетика
В Казахстане стартовал масштабный забег в рамках X Гимназиады "Школьная лига" В Казахстане стартовал масштабный забег в рамках X Гимназиады "Школьная лига"
14 ноября 2020, 10:00
Футбол
"Он выиграл бы у меня в забеге". Болт назвал Роналду суператлетом "Он выиграл бы у меня в забеге". Болт назвал Роналду суператлетом
23 октября 2020, 17:33
Около спорта
"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората "Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
8 октября 2020, 19:11
Атлетика
Легкая атлетика - ворота в массовый спорт - Куандык Ельжанов Легкая атлетика - ворота в массовый спорт - Куандык Ельжанов
9 сентября 2020, 20:59
Атлетика
Более тысячи человек приняли участие в забеге "Нур-Султан парк Challenge" Более тысячи человек приняли участие в забеге "Нур-Султан парк Challenge"
29 августа 2020, 11:56
Атлетика
В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge" В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"
24 августа 2020, 23:59
Атлетика
Усэйн Болт заразился коронавирусом Усэйн Болт заразился коронавирусом
17 августа 2020, 19:59
Атлетика
Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации
17 августа 2020, 16:46
Теннис
Юлия Путинцева проводит лето в США. Первой из казахстанок вышла из карантина и радует фанатов крутыми фото Юлия Путинцева проводит лето в США. Первой из казахстанок вышла из карантина и радует фанатов крутыми фото
16 августа 2020, 18:13
Атлетика
Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг
1 августа 2020, 14:15
Атлетика
Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика