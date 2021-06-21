Нечто большее, чем лицензии. Преемственность поколений в семье олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой

В Алматы завершился квалификационный легкоатлетический турнир Мемориал Косанова. На этот раз соревнования прошли без завоеванных лицензий. Однако уникальность старта была заключена совершенно в другом. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Оба соревновательных дня ответственного турнира прошли довольно спокойно. Яркой борьбы и высоких результатов наблюдать не приходилось. Единственное, удивил гость из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков. На дистанции 1500 метров он в соло выиграл забег, установив рекорд Мемориала - 3:44.31.

Никому из участвующих атлетов отметиться завоеванной лицензией не удалось. Так что на передний план вышло довольно уникальное событие не только для легкой атлетики, но и для мира спорта в целом. В секторе для прыжков в длину за медаль бились мать и дочь.

И речь о знаменитой Ольге Рыпаковой. Многие ждали олимпийскую чемпионку в ее коронном виде - тройном прыжке. Однако спортсменка приняла решение выступить в другой дисциплине. Это и позволило случиться редкому явлению.

Конкуренцию ей составила 16-летняя дочь Анастасия. Юная легкоатлетка не так давно стала входить в число ведущих в этом виде соревновательной программы. Она выиграла ряд стартов в своей возрастной категории, а в этом году смогла завоевать "золото" на взрослом чемпионате страны, прыгнув на 6,18 метра.

Данный результат превысил квалификационный норматив на участие в чемпионате мира-2021 (U-20). Он состоится в Найроби (Кения) с 17 по 22 августа.

Очередным этапом карьеры Рыпаковой-младшей стало "противостояние" с именитой мамой. Обеим спортсменкам удалось совершить несколько удачных прыжков. Также обе попали на пьедестал: Ольга выиграла турнир с результатом 6,25 метра, а ее дочь стала третьей - 6,08. Такие же метры показала Ирина Эктова, которая взяла "серебро".

В итоге мы могли наблюдать преемственность поколений. И стоит отметить, что Рыпакова-старшая свой яркий путь тоже начинала с прыжков в длину. В этом виде она выступила на юношеском чемпионате мира, где билась с соперницами постарше на несколько лет.

После того как она перестала соревноваться в семиборье, Ольга сосредоточилась на прыжках в длину и тройном. И только ближе к Олимпиаде в Пекине основным стал вид, который принес ей мировой успех - прыжки в длину отошли на второй план.

Добавим, что Ольга Рыпакова входит в состав Комиссии спортсменов Азиатской легкоатлетической ассоциации. В 2020 году в новой Комиссии по медиа и СМИ, созданной при председателе Ассоциации генерале Дахлане Аль-Хамаде, на место в ее составе утверждена кандидатура Сункара Карабалина, директора Effective Media Liaison, куда входят Vesti.kz, Tengrinews.kz и Massaget.kz.

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