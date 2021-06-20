Без лицензий. В Алматы состоялся первый день Мемориала Косанова с участием 13 стран

В Алматы стартовал один из главных легкоатлетических турниров в Казахстане - Мемориал Гусмана Косанова. Первый день прошел без олимпийских лицензий, никому из участников не удалось показать квалификационный норматив. Подробности - в материале Vesti.kz.

Основная часть соревнований состоялась на Центральном стадионе. Исключением стали метания. Розыгрыш медалей в этих дисциплинах проводится на территории комплекса "Алматы Арена".

Главными же гостями Мемориала стали глава Азиатской ассоциации легкой атлетики Дахлан Аль-Хамад и президент Казахстанской федерации Даниал Ахметов. Открывал турнир генеральный секретарь национальной спортивной структуры Асхат Сейсембек.

"Хотел бы отметить, что благодаря комплексной государственной поддержке и прямому участию главы федерации казахстанская легкая атлетика находится на стадии системных изменений. В стране возводятся легкоатлетические комплексы, активно ведется перезагрузка тренерских и судейских корпусов. Для поддержки 25 молодых атлетов выделяется специальная стипендия.

Также успешно функционирует профессиональный клуб. За последние три года обновлено свыше 30 рекордов и высших достижений. Это значит, что мы все вместе находимся на правильном пути. Желаю всем участникам высоких результатов, лицензий. Добро пожаловать в Алматы", - отметил Сейсембек.

Всего в этом году на соревнования заявлено более 200 участников. География атлетов насчитывает 13 стран, есть представители Нидерландов, Малайзии и Мальдив. Довольно редкие гости южной столицы. При этом не смогла приехать Индия, которая практически не попускала последние турниры.

"У вас хорошая дорожка, организация. Рад, что удалось приехать, попробовать свои силы, проверить подготовленность. Конкуренция получилась хорошей. Немного сложно выступать из-за горной местности. Но в целом впечатления приятные", - озвучил Мухаммад Сухаими из Малайзии.

В первый день никому из участников не удалось выполнить норматив на участие в Олимпиаде-2020. Многие ждали в секторе Ольгу Рыпакову, однако олимпийская чемпионка выступила в качестве гостя и зрителя. Так что все прошло довольно "тихо" и без сумасшедших результатов.

Единственное, в очередной раз получилась борьба двух ведущих прыгуний в высоту в Казахстане - Кристины Овчинниковой и Надежды Дубовицкой. Обладательницы лицензий продемонстрировали высокий уровень, выступая на уровне олимпийского норматива. В этот раз сильнее оказалась Дубовицкая.

Ниже представлены полные результаты соревновательного дня.

Мужчины:

100 метров

1. Виталий Земс (Казахстан);

2. Джонатан Ниепа (Малайзия);

3. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан).

400 метров

1. Сажад Хашемиахангари (Иран);

2. Андрей Соколов (Казахстан);

3. Ефим Тарасов (Казахстан).

1500 метров

1. Нурсултан Кенешбеков (Кыргызстан);

2. Абдулазиз Абдукаюмов (Казахстан);

3. Самат Казакбаев (Кыргызстан).

110 метров с барьерами

1. Давид Ефремов (Казахстан);

2. Евгений Прокудин (Казахстан);

3. Рейзам Софян (Малайзия).

Эстафета 4 по 100 метров

1. Казахстан;

2. Таджикистан;

3. Казахстан-2.

Прыжок в длину

1. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан);

2. Анвар Анваров (Узбекистан);

3. Джавохир Нориев (Узбекистан).

Прыжки с шестом

1. Данил Полянский (Казахстан);

2. Владислав Гарбузняк (Казахстан);

2. Иван Христенко (Казахстан).

Метание диска

1. Евгений Лабутов (Казахстан);

2. Александр Мамонтов (Казахстан);

3. Рашидбек Содиков (Узбекистан).

Толкание ядра

1. Шахин Мерхеделан (Иран);

2. Равиль Мансурбаев (Казахстан);

3. Абдураиф Мусоев (Таджикистан).

Женщины:

100 метров

1. Ольга Сафронова (Казахстан);

2. Роньель Росьер (Нидерланды);

3. Арина Мишеева (Казахстан).

400 метров

1. Айым Кайсанова (Казахстан);

2. Кристина Корягина (Казахстан);

3. Елизавета Волкова (Казахстан).

1500 метров

1. Татьяна Нерознак (Казахстан);

2. Гульшаной Сатарова (Кыргызстан);

3. Акбаян Нурмамет (Казахстан).

100 метров с барьерами

1. Айгерим Шыназбек (Казахстан);

2. Хуршида Холиева (Узбекистан);

3. Анна Дубина (Казахстан).

Эстафета 4 по 100 метров

1. Казахстан;

2. Казахстан-2.

Метание диска

1. Чу Кан Ни (Малайзия);

2. Юлианна Щукина (Узбекистан);

3. Алина Воронцова (Казахстан).

Толкание ядра

1. Надежда Барбанова (Казахстан);

2. Алина Воронцова (Казахстан);

3. Юлианна Щукина (Узбекистан).

Прыжок в высоту

1. Надежда Дубовицкая (Казахстан);

2. Кристина Овчинникова (Казахстан);

3. Надия Дусанова (Узбекистан).

Тройной прыжок

1. Шарифа Даронова (Узбекистан)

2. Анастасия Глухарева (Казахстан);

3. Татьяна Овчинникова (Казахстан).

Фото: Vesti.kz. Алихан Сариев©

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