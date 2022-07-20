Лидер сборной Казахстана сделала заявление после финала ЧМ по легкой атлетике

Лидер сборной Казахстана Надежда Дубовицкая прокомментировала свое выступление в финале чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Орегоне (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прыжках в высоту Дубовицкая заняла восьмое место с результатом 1,96 метра. Победу в этих соревнованиях одержала австралийка Элеонор Паттерсон, взявшая планку на отметке 2,02 метра. Второй стала украинка Ярослава Магучих (2,02), третьей - итальянка Елена Валлортигара (2,00).

"Прыжки в высоту - неимоверная любовь моя на всю жизнь. Всегда будут разные исходы, разные эмоции, но это лучшее, что может быть со мной.

Этот старт был очень тяжелый и эмоционально, и физически, до жути обидно уходить из сектора, когда ты не показал то, на что готов, но это спорт, и, несмотря на это, было прекрасно. Безумно кайфую от того, что делаю изо дня в день, и желаю вам получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь", - написала Дубовицкая в Instagram.

Дубовицкая - бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2022 года. В Белграде она показала результат 1,98 метра и заняла третье место в прыжках в высоту на ЧМ.

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