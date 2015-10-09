Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Легкая атлетика
Вчера 19:08
 

Казахстанка выиграла золото чемпионата Азии

Казахстанская легкоатлетка Алина Чистякова стала победительницей чемпионата Азии в помещении, который в эти дни проходит в Тяньцзине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка стала лучшей в пятиборье. В сумме Чистякова набрала 4181 очко.

Спортсменка стала лучшей в пятиборье. В сумме Чистякова набрала 4181 очко.

Второй стала Сюй Цзяхуань из Китая — 4091, а третье место заняла другая китаянка У Чжен — 4013.

Добавим, что ранее Нора Джеруто отметилась "бронзой".

