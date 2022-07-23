Казахстанка установила рекорд на ЧМ по легкой атлетике в США

Галина Якушева установила новый рекорд Казахстана в спортивной ходьбе на 35 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Якушева преодолела дистанцию за 2 часа 54 минуты 50 секунд, что теперь является новым рекордом Казахстана в этой дисциплине. Это время позволило казахстанке занять 17-е место на ЧМ в Юджине.

Еще одна казахстанка Полина Репина была дисквалифицирована по ходу дистанции.

Победительницей женских соревнований в спортивной ходьбе на дистанции 35 километров стала перуанка Кимберли Гарсия Леон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 39 минут 16 секунд. Второй финишировала Катажина Здзебло из Польши (2:40.03), а замкнула тройку призеров китаянка Цеян Шэньцзе (2:40.37).

Стоит отметить, что Леон также выиграла в Юджине соревнования на дистанции 20 километров, добыв для Перу первую в истории медаль на чемпионате мира.

Напомним, что Казахстан также вошел в историю чемпионатов мира. Первое золото для страны завоевала Нора Джеруто, которая победила в беге на 3000 метров с препятствиями. Видео золотого забега можно посмотреть здесь.

Джеруто спела гимн Казахстана после исторического золота на ЧМ

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

