Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Легкая атлетика
Сегодня 20:55
 

Казахстан завоевал семь медалей ЧА-2026 по лёгкой атлетике

  Комментарии

Поделиться
Казахстан завоевал семь медалей ЧА-2026 по лёгкой атлетике ©Пресс-служба НОК РК

В китайском Тяньцзине завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении, который стал успешным для национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Поделиться

В китайском Тяньцзине завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении, который стал успешным для национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Золотые медали

Высшие награды турнира Казахстану принесли:

  • Алина Чистякова — пятиборье
  • Нора Джеруто — бег на 3000 метров
  • Женская эстафетная команда 4×400 м — Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс

Серебро

  • Надежда Дубовицкая — прыжки в высоту

Бронзовые награды

  • Нора Джеруто — 1500 метров
  • Мария Ефремова — тройной прыжок
  • Мужская эстафета 4×400 м — Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов

Таким образом, наши спортсмены завоевали семь наград и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!