Казахстан завоевал семь медалей ЧА-2026 по лёгкой атлетике

В китайском Тяньцзине завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении, который стал успешным для национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Золотые медали

Высшие награды турнира Казахстану принесли:

Алина Чистякова — пятиборье

Нора Джеруто — бег на 3000 метров

Женская эстафетная команда 4×400 м — Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс

Серебро

Надежда Дубовицкая — прыжки в высоту

Бронзовые награды

Нора Джеруто — 1500 метров

Мария Ефремова — тройной прыжок

Мужская эстафета 4×400 м — Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов

Таким образом, наши спортсмены завоевали семь наград и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!