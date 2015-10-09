Казахстан завоевал семь медалей ЧА-2026 по лёгкой атлетике

В китайском Тяньцзине завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении, который стал успешным для национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.
Золотые медали
Высшие награды турнира Казахстану принесли:
- Алина Чистякова — пятиборье
- Нора Джеруто — бег на 3000 метров
- Женская эстафетная команда 4×400 м — Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс
Серебро
- Надежда Дубовицкая — прыжки в высоту
Бронзовые награды
- Нора Джеруто — 1500 метров
- Мария Ефремова — тройной прыжок
- Мужская эстафета 4×400 м — Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов
Таким образом, наши спортсмены завоевали семь наград и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.
