Казахстан защитил свою звезду и вошел в историю

Решением Международного Арбитражного Суда (CAS) казахстанская спортсменка, чемпионка мира 2022 года в беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто полностью оправдана от подозрений в применении допинга, передают Vesti.kz со ссылкой на Qazathletics.kz.

25 июня 2024 года CAS решил следующее: отклонить апелляцию WorldAthletics от 24 ноября 2023 года на решение Дисциплинарного трибунала WorldAthletics от 27 октября 2023 года в деле по подозрению в применении допинга спортсменкой Норой Джеруто.

Напомним, в июле 2022 года AthleticsIntegrity Unit (AIU) уведомило о начале расследования по подозрению в применении допинга в отношении Норы Джеруто. Обвинения основывались на теоретических измышлениях экспертов AIU.

К слову, обвинения были выдвинуты неделю спустя после ее триумфальной победы на чемпионате мира в США.

Спортсменка, которая ни разу не проваливала допинг-тесты, сразу же подала апелляцию и предоставила полное объяснение, подтверждающее ее непричастность к допингу.

Доказательства неупотребления были подтверждены экспертными заключениями докторов Джона Зальцмана, Гарвардского профессора гастроэнтеролога, и профессора гематологии Вандербильдского Университета Нэшвилла Стивена Брандта.

После более года разбирательств Дисциплинарный трибунал World Athletics оправдал спортсменку, выпустив следующее решение 27 октября 2023 года:

- снять наказания;

- временное отстранение отменяется с незамедлительным вступлением в силу.

Тем не менее, World Athletics в ноябре 2023 года подал апелляцию в CAS, которую в итоге проиграл в июне 2024-го.

"Эта победа, в первую очередь, победа казахстанского спорта... Так, Федерация вопреки обрушившимся на нее обвинениям от международных организаций смогла в цивилизованном и правовом порядке отстоять свои законные права во всех международных инстанциях, защитить спортсменку, сохранить все титулы, научно доказать показатели биопаспорта атлета и, в итоге одержать беспрецедентную победу в истории. Ранее никогда в CAS по т.н. биопаспорту никто не выигрывал. Первыми, кто смог это сделать, стала казахстанская федерация. Желаем успехов Норе Джеруто на Играх в Париже, невозможно представить, в каких тяжелейших и стрессовых условиях спортсменка готовится к Олимпиаде”, - говорит исполнительный директор федерации легкой атлетики РК Павел Кукин.