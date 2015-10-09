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Легкая атлетика
31 мая 15:59
 

Казахстан добился исторического триумфа на ЧА по легкой атлетике

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Казахстан добился исторического триумфа на ЧА по легкой атлетике ©ДРС

Нора Джеруто завоевала второе золото на чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в южнокорейском городе Гуми, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

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Нора Джеруто завоевала второе золото на чемпионате Азии по легкой атлетике, проходящем в южнокорейском городе Гуми, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

Казахстанская спортсменка уверенно выиграла финальный забег на дистанции 5 000 метров с результатом 14:58.71, оставив позади соперниц из Индии и Японии.

Эта победа стала третьей золотой медалью для сборной Казахстана на этом континентальном турнире и первой в истории страны в беге на 5 000 метров на чемпионатах Азии. Ранее казахстанцы не поднимались на пьедестал в этой дисциплине.

  • Нора Джеруто (Казахстан) — 14:58.71
  • Парул Чаудхари (Индия) — 15:15.33
  • Юма Ямамото (Япония) — 15:16.86

    • Днем ранее Джеруто уже стала победительницей на дистанции 3 000 метров с препятствиями, став таким образом двукратной чемпионкой Азии.

    Кроме того, еще одну золотую медаль для Казахстана завоевала Дейзи Джепкемей, финишировавшая первой в беге на 10 000 метров.

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