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Казахстан будет бороться за право проведения ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении. Есть подробности

В следующем году в стране пройдет ЧА по легкой атлетике.

Казахстан будет бороться за право проведения ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещении. Есть подробности
Фото: skcn.kz
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Глава Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов посетил с рабочим визитом город Доху, где провел переговоры с президентом Азиатской ассоциации Дахланом Аль-Хамадом. В числе прочих важных тем обсуждалась возможность проведения в нашей стране чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данное время уже отправлена заявка. В случае победы ЧМ-2024 состоится в Нур-Султане в легкоатлетическом манеже, имеющем сертификат Worla Athletics.

"World Athletics открыла в апреле прием заявок на проведение чемпионата мира-2024 по легкой атлетике в помещении. Мы заполнили свою заявку, согласовали и отправили. Теперь предстоит ожидать решение в пользу того, станем ли мы кандидатом. Страну-хозяйку объявят уже в декабре этого года.

Мы посчитали это решение логичным. В следующем году мы примем чемпионат Азии в помещении. Это будет знаковым событием для казахстанской легкой атлетики. Такого уровня соревнования мы еще не организовывали. И после этого опыта провести ЧМ. Раз мы имеем такую хорошую инфраструктуру, современный манеж, обязаны его использовать.

Говорить о стартах на открытом воздухе пока не можем. Для реализации данного проекта нужна соответствующая инфраструктура.

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы на базе комплекса в Нур-Султане возвести олимпийский 400-метровый круг с восемью дорожками, чтобы внутри также располагался сектор для метаний. Данный объект должен быть эксклюзивно под легкую атлетику. Это будут очень большое вложение и проект. Также работаем над обеспечением инвентарем регионов", - озвучил в интервью Vesti.kz генеральный секретарь федерации Асхат Сейсембек.

Отметим, что на этом же манеже столица Казахстана примет в 2022 году континентальное первенство.

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Метки:
Легкая атлетика Нур-Султан

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