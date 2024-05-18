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Ждем медаль? Чемпионка мира из Казахстана триумфально прорвалась на Олимпиаду

Ждем медаль? Чемпионка мира из Казахстана триумфально прорвалась на Олимпиаду
©twitter.com/Athleticsglobe

Казахстан завоевал лицензию на Олимпийские игры - 2024 в Париже (Франция) в легкой атлетике, передает Vesti.kz со ссылкой на turizm_sport_ministrligi.

Ее обладательницей стала Нора Джеруто. В дисциплине Стипль-чез на турнире "USATF Los Angeles Grand Prix в США она стала третьей на дистанции в 3000 метров. Ее результат 9:22.45, что на 15 сотых лучше олимпийского норматива.

Победителем забега стала канадка Сейли Маккейб, а второе место у Мэдисон Бореман из США.

Отметим, что Джеруто получила право выступать за сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2022 году. Такие переходы стали нормой для кенийских атлетов ввиду высокой конкуренции внутри страны и лимитов на представительство на международных стартах. 

На чемпионате мира-2022 в американском Юджине Нора стала победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями, опередив двух атлеток из Эфиопии. Джеруто преодолела дистанцию за 8.53,02, установив рекорд.

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Метки:
Джеруто Нора Легкая атлетика Казахстан Олимпиада-2024

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