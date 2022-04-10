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БК "Астана" с двузначной разницей проиграл 8-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

БК "Астана" с двузначной разницей проиграл 8-й матч подряд в Единой лиге ВТБ
©vtb-league.com
Новости спорта Баскетбол БК Астана

"Астана" разгромно проиграла московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 96:48 (23:8, 21:19, 31:13, 21:8) в пользу гостей, в составе которых центровой Никола Милутинов оформил дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У "Астаны" форвард Марк Тихоненко записал на свой счет 17 очков.

ЦСКА возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ, а "Астана" занимает десятое место. "Астана" 13 апреля сыграет дома с пермской "Пармой", а 17 апреля завершит регулярный чемпионат в гостях с красноярским "Енисеем". ЦСКА в своем заключительном матче "регулярки" 16 апреля примет белорусский "Цмоки-Минск".

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Метки:
Астана БК ЦСКА ПБК

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