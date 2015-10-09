"Астана" преподнесла громкую сенсацию в зарубежной лиге

Баскетбольная "Астана" выиграла матч в регулярном чемпионате WASL — престижном турнире под эгидой FIBA Asia, где выступают топ-клубы Западной Азии и стран Персидского залива, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре столичная команда дома уверенно разобралась с действующим чемпионом лиги — ливанским "Аль-Рияди", взяв победу 86:72.

Главной звездой вечера стал форвард Роберт Пан, набравший 21 очко при почти идеальной точности — 7 из 9, включая четыре дальних. Американский плеймейкер Эрик Дэй оформил дабл-дабл: 11 очков и 10 ассистов.

Отметим, что ливанский клуб последний раз проигрывал в лиге WASL в январе 2023 года.

Следующий матч "Астана" проведёт через неделю — снова дома, теперь против сирийской "Аль-Вахды".

В группе А столичный клуб пока удерживает вторую позицию. Два лучших коллектива напрямую выходят в "Финал восьми", а команды, занявшие 3–4 места, разыграют путёвки через стыковые матчи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!