"Астана" "помогла" аутсайдеру Единой лиги ВТБ

БК "Астана" уступила в матче второго этапа Единой лиги ВТБ "Минску", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Минске завершилась со счетом 60:58 в пользу клуба из Беларуси (21:14, 15:18, 17:11, 7:15).
Самым результативным в этой игре стал разыгрывающий "Астаны" Маркелл Джонсон, набравший 25 очков.
"Минск" одержал первую победу в этом сезоне, потерпев 34 поражения подряд. У "Астаны" три поражения подряд. Столичный клуб в этом сезоне одержал 12 побед.
31 марта "Астана" сыграет на выезде с "Автодором".
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