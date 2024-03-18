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"Астана" победила в матче Единой лиги ВТБ

"Астана" победила в матче Единой лиги ВТБ
©pbcastana.kz

БК "Астана" обыграла на выезде московскую "Руну" в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 75:70 в пользу казахстанского клуба (16:20, 16:15, 20:18, 23:17).

В составе "Астаны" по 19 очков набрали Карвел Андерсон и Маркел Джонсон. Джордан Скиппер-Бран набрал 18 баллов.

"Астана" выиграла первый матч после двух поражений подряд. В следующей встрече казахстанский клуб сыграет на своей площадке с "Уралмашем". Всего до 14 апреля столичный клуб сыграет восемь встреч.

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Метки:
Единая лига ВТБ Астана БК Баскетбол

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