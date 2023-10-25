"Астана" одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" в третьем матче Единой лиги ВТБ одержала победу над саратовским "Автодором", сообщает Vesti.kz.

Казахстанцы опережали своих соперников в каждом из периодов и заслуженно стали победителями этого матча. Встреча завершилась со счетом 75:62 (19:14, 17:13, 22:20, 17:15).

Этот успех стал вторым в сезоне. Ранее казахстанцы обыграли "Зенит".

Добавим, что саратовский клуб является двукратным победителем Суперлиги и многократным призером чемпионата России.

28 октября "Астана" на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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