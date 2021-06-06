Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине"

Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко, выступающий за Astana-Premier Tech, стал вторым по итогам французской многодневки "Критериум Дофине", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем французской гонки стал австралиец Ричи Порт из Ineos Grenadiers. Казахстанец уступил ему 17 секунд. Другой гонщик "Астаны" испанец Йон Исагирре занял итоговое седьмое место.

"Я очень рад оказаться на подиуме. Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов - это замечательный результат для меня, так что я могу быть доволен. Как я сказал вчера, в этой гонке выступали многие большие чемпионы, так что оказаться на итоговом подиуме между Ричи Портом и Герайнтом Томасом - это особенное достижение. Команда всю неделю провела на высочайшем уровне, и я очень благодарен всем ребятам, особенно Йону, который за последние два дня оказал мне огромную поддержку, благодаря чему я оказался на подиуме. Сегодняшний этап был очень трудным, и борьба велась до самого финиша, так что я очень рад, что сумел остаться впереди, успешно завершив этот день. Теперь меня ждут небольшой отдых и восстановление перед "Тур де Франс", - рассказал Алексей Луценко в интервью клубной пресс-службе.

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