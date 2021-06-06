Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине"

Он проиграл всего 17 секунд.

Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине"
Фото: с сайта astanapremiertech.com
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
0

Лидер сборной Казахстана по велоспорту Алексей Луценко, выступающий за Astana-Premier Tech, стал вторым по итогам французской многодневки "Критериум Дофине", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем французской гонки стал австралиец Ричи Порт из Ineos Grenadiers. Казахстанец уступил ему 17 секунд. Другой гонщик "Астаны" испанец Йон Исагирре занял итоговое седьмое место.

"Я очень рад оказаться на подиуме. Завершить такую гонку вторым в общем зачете и выиграть один из этапов - это замечательный результат для меня, так что я могу быть доволен. Как я сказал вчера, в этой гонке выступали многие большие чемпионы, так что оказаться на итоговом подиуме между Ричи Портом и Герайнтом Томасом - это особенное достижение. Команда всю неделю провела на высочайшем уровне, и я очень благодарен всем ребятам, особенно Йону, который за последние два дня оказал мне огромную поддержку, благодаря чему я оказался на подиуме. Сегодняшний этап был очень трудным, и борьба велась до самого финиша, так что я очень рад, что сумел остаться впереди, успешно завершив этот день. Теперь меня ждут небольшой отдых и восстановление перед "Тур де Франс", - рассказал Алексей Луценко в интервью клубной пресс-службе.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Луценко Алексей Астана велокоманда

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:15
Велоспорт

Луценко из "Астаны" стал вторым на многодневке "Критериум Дофине"
2 июня
20:35
Велоспорт

Алексей Луценко выиграл этап на французской многодневке "Критериум Дофине"
19 мая
23:46
Велоспорт

Капитан "Астаны" поднялся на второе место генеральной классификации "Джиро д'Италия"
3 мая
14:07
Велоспорт

"Астана" объявила состав на первый Гранд-тур сезона
17 апреля
18:20
Велоспорт

"Последним готовым чемпионом был Нибали". Седун высказался об опасности для казахстанского велоспорта и проблемах "Астаны"
8 апреля
23:33
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" стал победителем четвертого этапа "Тура Страны Басков"
6 апреля
23:55
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" выиграл второй этап "Тура Страны Басков"
4 апреля
17:09
Велоспорт

Толкнувший казахстанца на "Туре Фландрии" гонщик объяснил свой поступок
4 апреля
16:39
Велоспорт

Казахстанец из "Астаны" шел первым на "Туре Фландрии". Его толкнули плечом и дисквалифицировали
4 апреля
08:26
Велоспорт

"Мы сделали все, что было в наших силах". Алексей Луценко - о втором месте на "Гран-при Мигеля Индурайна"
4 апреля
08:05
Велоспорт

Велогонщики "Астаны" стали призерами на "Гран-при Мигеля Индурайна"
8 февраля
22:50
Велоспорт

Алексей Луценко примет участие в первой гонке "Астаны" в новом сезоне
11 января
23:54
Велоспорт

Велокоманда "Астана" представила форму на сезон-2021
31 декабря
20:00
Около спорта

Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!
25 ноября 2020
15:54
Велоспорт

Минус призер Гранд-туров и известные спортивные директора. "Астана" назвала состав на сезон-2021
25 ноября 2020
15:36
Велоспорт

"Астана" объявила о продлении контракта с Алексеем Луценко
23 ноября 2020
23:04
Велоспорт

"Астана" продлила контракты с рядом иностранных гонщиков
20 ноября 2020
17:54
Велоспорт

Велокоманда "Астана" объявила о подписании молодежного чемпиона мира и дебютантов мирового тура
18 ноября 2020
21:13
Велоспорт

Велокоманда "Астана" объявила о первых контрактах перед новым сезоном
17 ноября 2020
15:32
Велоспорт

Нурлан Смагулов прокомментировал изменения в "Астане"
10 ноября 2020
10:43
Велоспорт

Винокуров прокомментировал увольнение из "Астаны" известных спортивных менеджеров
6 ноября 2020
14:58
Велоспорт

СМИ сообщили об уходе из "Астаны" спортивных директоров Шефера и Седуна
25 октября 2020
13:20
Велоспорт

"Нас ждет настоящее шоу". Капитан "Астаны" рассказал о настрое перед заключительным этапом "Джиро"
23 октября 2020
09:20
Велоспорт

Маршрут "Вуэльты" изменили из-за коронавируса
21 октября 2020
23:25
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" Исагирре входит в топ-20 общего зачета после 2-го этапа "Вуэльты"
21 октября 2020
16:42
Велоспорт

"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков
20 октября 2020
22:21
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16-м этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете
20 октября 2020
16:40
Велоспорт

Участник "Джиро д'Италия" во второй раз заразился коронавирусом
19 октября 2020
10:55
Велоспорт

"Феллине был великолепен". Капитан "Астаны" поблагодарил одноклубника за помощь на 15-м этапе "Джиро"
18 октября 2020
07:15
Велоспорт

"Не удержал ритм". Капитан "Астаны" объяснил неудачное выступление на 14 этапе "Джиро"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика