Экс-велогонщика "Астаны" дисквалифицировали на 4 года

Бывший велогонщик "Астаны" колумбиец Мигель Анхель Лопес дисквалифицирован на четыре года за применение и хранение запрещенного вещества, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).

Дисквалификация Лопес будет длиться с 25 июля 2023 года по 24 июля 2027 года. При этом он имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение одного месяца.

Колумбиец был признан виновным в хранении и применении менотропина во время "Джиро д'Италия" 2022 года. Дело против Лопеса было возбуждено по итогам расследования Международного агентства допинг-тестирования (ITA) на основе доказательств, полученных от Антидопингового агентства Испании (CELAD) в ходе так называемого дела доктора Маркоса Майнара.

Лопесу 30 лет. Он выступал за "Астану" в 2015-2020 и 2022 годах. В 2018 году он занял третьи места в генеральных классификациях "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании". Колумбиец является победителем "Тура Швейцарии" (2016) и "Вуэльты Каталонии" (2019).

Ранее издание Relevo сообщило, что CELAD несколько раз оставляло безнаказанными спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, в период с 2017 по 2022 год при попустительстве Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое наградило впоследствии главу испанского департамента допинг-контроля (DCD) Хесуса Муньоса-Герру. 5 января WADA объявило о начале расследования в отношении Антидопингового агентства Испании. Позднее Высший спортивный совет Испании (CSD) публично потребовал отставки директора CELAD Террероса после обвинений в сокрытии фактов нарушений.