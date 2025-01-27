Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на Азиаду-2025

Стал известен состав сборной Казахстана для участия в Азиатских играх, которые состоятся с 7 по 14 февраля в Харбине (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Команда будет выступать в группе А, где ее соперниками станут Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд и Тайвань.

Вратари: Андрей Шутов ("Барыс", Астана), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", ВХЛ), Джелал-ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", ВХЛ);

Защитники: Иван Степаненко ("Хумо", Ташкент), Тамирлан Гайтамиров, Данил Бутенко, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Артем Королев (все - "Барыс", Астана), Дмитрий Бреус ("Торпедо", КХЛ), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау);

Нападающие: Роман Старченко, Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Руслан Оспанов (все - "Барыс", Астана), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (оба - "Хумо", Ташкент), Александр Борисевич ("Сарыарка", Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Евгений Рымарев ("Юнисон", ВХЛ).

Отметим, что Казахстан помимо хоккея будет представлен на Азиаде в таких видах спорта как биатлон, керлинг, ски-альпинизм, шорт-трек, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт и фигурное катание.