Казахстан представил уникальную иллюстрацию к зимним Азиатским играм-2025

В преддверии зимних Азиатских Игр-2025 в Харбине Национальный Олимпийский комитет Казахстана совместно с казахстанской художницей Айгерим Карибаевой создали уникальную иллюстрацию в поддержку казахстанской сборной, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На иллюстрации, выполненной в уникальном стиле этно-модерн, оживают зимние виды спорта: шорт-трек, фигурное катание, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. Художник мастерски объединил элементы национального колорита с современными художественными решениями, создавая гармонию традиций и актуальности.

"Работая над иллюстрацией, мне хотелось рассказать о каждом виде спорта отдельно, раскрыть все его характеристики, но, чтобы при этом все виды спорта были объединены в единое целое. Я пробовала разные техники, чтобы почувствовать пластику каждого вида спорта, нужно было найти подходящую стилистику, придумать для каждого персонажа свою оригинальную экипировку. Мне хотелось, чтобы эта иллюстрация была не только визуально красивой, но и отражала казахскую идентичность, поэтому на ней изображены национальный орнамент, использованы оттенки синего и голубого цветов. Думаю, что получилось здорово", - рассказала Айгерим Карибаева.

"Этой иллюстрацией мы хотели не только поддержать наших спортсменов, но и показать, что у спорта и искусства есть много общего, они способны объединять вокруг себя множество людей. Комплексные соревнования - это не только спортивное состязание, но и масштабное культурное событие, где спортсмены и делегации из разных стран общаются, знакомятся друг с другом. Нам удалось создать иллюстрацию, которая рассказывает не только о казахстанском спорте, но и раскрывает нашу самобытную национальную культуру", - прокомментировала директор департамента PR и маркетинга НОК Казахстана Гульназ Шукенова.

Напомним, Азиатские игры в Харбине пройдут с 7 по 14 февраля. Казахстан будет представлен в таких видах спорта как биатлон, керлинг, ски-альпинизм, хоккей, шорт-трек, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт и фигурное катание.

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