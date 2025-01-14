Казахстан на Азиаде-2025: министр сделал прогноз по золотым медалям

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов озвучил ожидания по золотым медалям на предстоящих Азиатских играх-2025, которые пройдут в Харбине (Китай), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Во время кулуаров заседания правительства министр сообщил, что команда намерена превзойти результаты прошлых Азиатских игр, где Казахстан занял четвертое общекомандное место.

"На предыдущих Азиатских играх команда заняла четвертое общекомандное место. В этих Азиатских играх мы рассчитываем на золотые медали в таких дисциплинах, как конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные виды спорта и биатлон. Мы систематически готовились и не будем настраиваться на худший результат. В этих четырёх видах спорта наша команда планирует показать высокие результаты, которые уже были подтверждены на этапах кубков. Это не просто прогнозы – по текущим результатам среди азиатских стран наши спортсмены являются лидерами" – отметил министр.

Зимняя Азиада-2025 пройдет 7 по 14 февраля в Харбине. Торжественное открытие запланировано на 7 февраля на спортивном объекте Harbin Stadium.