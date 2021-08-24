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"Смотрю на Криштиану Роналду и беру от него любовь к спорту". Казахстанский гимнаст Курбанов - об именном элементе и планах

"Смотрю на Криштиану Роналду и беру от него любовь к спорту". Казахстанский гимнаст Курбанов - об именном элементе и планах
©НОК РК
Новости спорта Гимнастика Спортивная гимнастика

Нариман Курбанов - один из лидеров мужской спортивной гимнастики в Казахстане. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о том, как уходил и возвращался в спорт, о психологии и своем именном элементе, внесенном в правила FIG.

- Нариман, расскажи, как ты попал в спорт?

- Мой отец, он же тренер, Хусанжан Курбанов всю свою жизнь провел в гимнастическом зале. Он с моим дядей всю жизнь посвятил спортивной гимнастике, акробатике. И, конечно, когда родился я, путь мой, можно сказать, был предначертан. С самого раннего детства отец брал меня в зал, где я прыгал, бегал, играл. А уже с пяти лет я более профессионально стал приучаться к гимнастике.

- С пяти лет? Это было осознанно?

- Поначалу я тренировался без желания, не осознавал, что от меня хотят, зачем я здесь. Буквально меня заставляли приходить в зал и тренироваться. Я особо не любил гимнастику, хотел пойти на футбол, но все равно меня возвращали в спортивную гимнастику. Я раз десять уходил из гимнастики и возвращался. В 16 лет, когда никто не видел во мне потенциала, я решил всем и себе в том числе доказать, что все было не зря, и добиться чего-то.

- Почему ты уходил и снова возвращался?

- Возвращался больше из-за папы, потому что его обидеть и расстроить не хотел. Тогда не было еще результатов у меня, но появилось желание показать и доказать всем, на что я способен. Я чувствовал, что смогу чего-то добиться. И мне было жалко своего времени, я столько лет провел в зале, занимался гимнастикой, и просто уйти перечеркнуть все - это не по мне...

- Папа тренер - это тяжело?

- Думаю, со мной согласятся все, у кого учителя, тренеры - родители. Это очень тяжело, потому что грани между родителем и тренером нет.  Я не помню, чтобы папа был папой дома, потому что дома он - тренер, в гостях он - тренер, в машине он - тренер, всегда про спорт, про гимнастику разговоры. Иногда хочется отвлечься, но не получается.

- Твой любимый вид снарядов?

- У нас в гимнастике шесть видов: вольные упражнения, конь, кольца, прыжок, брусья и перекладина.  Любимый снаряд, разумеется, конь. Нa нем я практически всегда хорошо показываю результат и приношу медали мировых первенств. Раньше я делал все шесть видов, конечно, ценится, когда ты делаешь все виды, но в гимнастике можно акцентироваться на нескольких снарядах - два или три, и, соответственно, если ты выбираешь их, то ты там должен быть лучшим.

- Расскажи про свой именной элемент The Kurbanov, который входит в правила FIG.

- Так получилось, что какое-то время я тренировался практически один в зале. Я всегда смотрел и учил правила в гимнастике, там все элементы расписаны, показаны. И я пытался их учить, но привнося что-то новое в свою комбинацию. В правилах есть элемент на коне, когда делаешь проходку вперед через всего коня одним кругом. До меня вдруг доходит - а почему нельзя сделать ту же проходку только назад?! Почему ее еще никто не делал?! И я стал пытаться сделать - а вдруг получится?! Буквально шесть-восемь месяцев работы, мы отработали этот элемент, сняли на видео и отправили в Международную федерацию гимнастики, и они подтверждают, чтo такого элемента нет, и если я сделаю это на турнире под их эгидой, они засчитают и внесут в правила.

В 2017 году официально элемент был внесен в правила. Этот элемент считается в гимнастике одним из самых сложных, он в группе Е находится, стоимость его высокая.

- Из Казахстана были ли еще гимнасты, чьи элементы были внесены в правила Международной федерации гимнастики?

- Из действующих гимнастов у меня у единственного есть свой именной элемент.  Наши советские гимнасты из Казахстана - Люкин, Федорченко, Дмитриенко - у них были свои элементы, которые носили их имена в правилах.

- История казахстанской гимнастики очень богата на имена: Валерий Люкин, Нелли Ким, Ернар Еримбетов. После Еримбетова прошло огромное количество времени. Только после 2016 года появились Милад Карими, Нариман Курбанов, Ильяс Азизов и другие, о которых узнал мир. Как думаешь, почему был такой большой перерыв во времени? Неужели не было до вас достойных гимнастов?

- Гимнасты после Еримбетова были, были отличные атлеты, которые могли бороться за медали на международных турнирах, чемпионатах мира и даже на Олимпиаде, не побоюсь этого слова. Проблема была в финансировании, наверное. Зарплаты тренеров были маленькие, спортсмены получали копейки, поэтому все эти спортсмены уходили в разные направления. Кто в фитнес-клубы, кто в цирк Дю Солей, и они там хорошо зарабатывали. Сейчас, конечно, финансирование улучшилось, условия создаются, да и у нас характер появился. Я сам лично до 20 лет зарплату не получал, нигде не числился, даже на сборы не мог выехать. Потом, конечно, когда пошли результаты, я попал в национальную сборную, и здесь уровень, конечно, другой, с каждым годом все улучшается.

- Говорят, что спортивная гимнастика считается одним из лучших видов спорта для занятий, особенно для мальчишек?

- Я не буду говорить, что лучше, что нет. Спортивная гимнастика - это основа практически всех остальных видов спорта, потому что это сложно координированный вид спорта. Tут и растяжка, бег, прыжки - все, что есть в других видах спорта. Я знаю многих ребят из борьбы, бокса, хоккея, тяжелой атлетики, кто приходит в зал и тренируется у спортивников, улучшают свое мастерство.

- Есть ли спортсмены, кумиры, на кого равняешься?

- Я беру одно качество в человеке, которое мне нравится. Тот же Криштиану Роналду. Я смотрю, как он тренируется с утра до вечера, какие у него результаты, и беру от него эту любовь к спорту и иду вперед, несмотря ни на что. А кумиров у меня нет. Я, конечно, восхищаюсь нашей легендой, двукратным олимпийским чемпионом Валерием Люкиным, который, несмотря на травмы, шел и добивался своего и сейчас является известным специалистом в своем деле. Японский гимнаст Кохэй Утимура - самый легендарный и титулованный гимнаст современности, и российский гимнаст Алексей Немов тут, несомненно. Не могу не отметить Оксану Чусовитину, которой 46 лет, и Олимпиада в Токио для нее была восьмой по счету.

- Помимо спорта, чем-то увлекаешься, учишься, хобби есть?

- Я закончил Казахскую академию туризма и спорта, сейчас учусь в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби на факультете "Юриспруденция", перешел на третий курс. У меня жесткий режим: встаю в 5 утра, ложусь в 10 вечера. Отвлекаюсь от тренировок чтением книг. Особенно когда начался карантин в прошлом году, до меня вдруг дошло, что гимнастика - далеко не только тренировки физики. Tут больше играет роль, что у тебя творится в голове, психология наша.  Я начал читать и увлекаться психологией, в том числе и спортивной. И это уже дает результат - на последних трех Кубках мира у меня три медали - два серебра и одно золото. И в сравнении с тем, какой результат я до этого показывал, - это небо и земля. Я выхожу уже на старт и уверенней себя чувствую. Когда есть время, люблю смотреть фильмы. Особенно биографические, истории людей, фильмы про великих спортсменов. 

- Если ли у тебя мечта?

- Нет, я не задумывался об этом. Есть цели. Стать лучше. Стану лучше, выиграю все, что можно, а тогда можно и позволить себе купить все, что захочу.

- Твои наставления, пожелания начинающим спортсменам.

-  Я скажу так: путь к успеху всегда разный. Я долгое время сопротивлялся гимнастике, пока сам не решил доказать себе и другим, конечно, с помощью папы, других специалистов, что я могу. Прежде всего надо быть устремленным. Не так важен талант, важно иметь спортивный характер. Я встречал достаточно спортсменов на характере, в кого не верили, но они показали и доказали всем, что могут стать чемпионами. Родителям спортсменов хочу сказать: поддерживайте своих детей, мотивируйте их, и тогда все получится!

- Спасибо, Нариман, за откровенные ответы. Мы желаем тебе успехов, удачи и новых побед!

- Спасибо!

Автор: Альмира Шахаева

Фото: НОК РК

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