В шаге от пьедестала почета остановился казахстанский гимнаст на чемпионате мира

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов вошел в топ-4 на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, передает корреспондент Vesti.kz.

В финальном турнире упражнения на коне Курбанов набрал 14,766, в то время как квалификацию 23-летний казахстанец прошел с шестым результатом, набрав 15,000 баллов.

Те же 14,766 балла набрал американец Алек Йодер, который в финал пробился с третьим результатом (15,300), но в главном турнире пропустил казахстанца. Незначительная ошибка, ведь фаворит на мгновение потерял равновесие, едва не лишила промежуточного лидерства победителя отбора - Вен Хао из Китая (14,900).

А золотую медаль турнира выиграл американец Стивен Недоросик с результатом 15,226, отодвинув Вен Хао на второе место. Не сохранил китаец и серебряную медаль, ведь его обошел японец Казума Кайа (14,900), лишив параллельно пьедестала казахстанца.

Лидер сборной Казахстана Милад Карими выступит в еще одном финале в своем коронном виде - решающий турнир в упражнениях на перекладине пройдет завтра, 24 октября. Квалификацию казахстанец прошел с третьим результатом.

Ранее Карими выступил в финале вольных упражнений, но в тройку призеров пробиться не смог.

Счастливая перекладина, или возьмет ли Карими реванш за Олимпиаду-2020 на чемпионате мира по спортивной гимнастике

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