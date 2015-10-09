Призер Олимпиады принес Казахстану "золото" на чемпионате Азии

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, ставший серебряным призером Олимпийских игр 2024 года, завоевал золотую медаль чемпионата Азии, который проходит в Чечхоне (Южная Корея), передают Vesti.kz.

Курбанов продемонстрировал лучший результат в финале упражнений на коне, получив от судей высокую оценку — 14.933 балла. Серебро досталось представителю Южной Кореи Вуну Хуру (14.633), а бронза — вьетнамскому гимнасту Дан Нгок Тхену (14.233).

Еще один представитель Казахстана — Ильяс Азизов — занял пятое место с результатом 13.933 балла.

Таким образом, на счету сборной Казахстана на этом чемпионате уже три награды: ранее Милад Карими стал вторым в вольных упражнениях, а также команда завоевала бронзу в командном многоборье.