Милад Карими завоевал серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстанец Милад Карими стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Турции, сообщает Olympic.kz.

Он занял второе место в финальных соревнованиях в опорном прыжке, куда пробился с четвертым результатом. В итоге Карими улучшил свою промежуточную позицию.

Победу одержал канадец Уильям Эмаард. Замкнул тройку лучших Габриэль Буртанете из Румынии.

Также Карими выступит в финале упражнений на перекладине.

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