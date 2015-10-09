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Спортивная гимнастика
Вчера 20:12
 

Милад Карими завоевал для Казахстана бронзу Кубка мира

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Милад Карими завоевал для Казахстана бронзу Кубка мира ©Olympic.kz

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Карими продолжает подтверждать статус лидера сборной: в финале Карими показал уверенное выступление и получил оценку 13,966, что позволило ему финишировать на третьей строчке.

Победу в дисциплине оформил Артем Долгопят (Израиль) - 14,133 балла. Интересно, что такой же результат показал и американец Юносуке Ивэй, но по дополнительным показателям он стал вторым.

Карими еще поборется за медаль в финале на перекладине, а его партнеры по сборной - Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов - выступят в финале на коне.


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Боруссия-09 Д
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Карими Милад Казахстан Хорватия

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