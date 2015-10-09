Милад Карими завоевал для Казахстана бронзу Кубка мира

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Карими продолжает подтверждать статус лидера сборной: в финале Карими показал уверенное выступление и получил оценку 13,966, что позволило ему финишировать на третьей строчке.

Победу в дисциплине оформил Артем Долгопят (Израиль) - 14,133 балла. Интересно, что такой же результат показал и американец Юносуке Ивэй, но по дополнительным показателям он стал вторым.

Карими еще поборется за медаль в финале на перекладине, а его партнеры по сборной - Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов - выступят в финале на коне.