Казахстанский гимнаст завоевал серебро на Универсиаде

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал серебряным призером летней Универсиады, которая проходит в Чэнду (Китай), сообщает Казахстанская федерация.

Он занял второе место в упражнении на коне с итоговым результатом 15.266 балла. В этом виде первое и третье места завоевали спортсмены из Тайбэя.

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Напомним, что также две медали в спортивной гимнастике на Универсиаде завоевал лидер сборной Казахстана Милад Карими.

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