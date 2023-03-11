Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Карими показал лучший результат в финале вольных упражнений. За свое выступление казахстанец набрал 14.200 балла и занял первое место.

Второе место занял Илья Ковтун (Украина), а тройку призеров замкнул Райли Луус (США).

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