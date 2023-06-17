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Новости спорта Гимнастика Спортивная гимнастика
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Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по спортивной гимнастике

Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по спортивной гимнастике
©instagram.com/kazgymfederation

Казахстанцы завершили свои выступления в вольных упражнениях на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанской федерации гимнастики, Дмитрий Потанин завоевал серебряную медаль, набрав 14.366 балла. Золото у филиппинского спортсмена, бронзы был удостоен представитель Китая.

В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который занял только пятое место.

Напомним, ранее другой казахстанец Нариман Курбанов выиграл золото в соревнованиях на коне.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Карими Милад

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