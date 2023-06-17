Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по спортивной гимнастике

Казахстанцы завершили свои выступления в вольных упражнениях на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.
По информации пресс-службы казахстанской федерации гимнастики, Дмитрий Потанин завоевал серебряную медаль, набрав 14.366 балла. Золото у филиппинского спортсмена, бронзы был удостоен представитель Китая.
В этой дисциплине также выступил Милад Карими, который занял только пятое место.
Напомним, ранее другой казахстанец Нариман Курбанов выиграл золото в соревнованиях на коне.
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