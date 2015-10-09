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Спортивная гимнастика
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Казахстан взял медаль на чемпионате Азии по гимнастике

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Казахстан взял медаль на чемпионате Азии по гимнастике ©Olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате Азии, который проходит в Чечхоне (Южная Корея), передаютVesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

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Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике заняла третье место на чемпионате Азии, который проходит в Чечхоне (Южная Корея), передаютVesti.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Бронзовая медаль завоевана в командном многоборье. В состав сборной вошли Нариман Курбанов, Милад Карими, Дмитрий Патанин, Роман Маменов, Ильяс Азизов и Алишер Тойбазаров. По итогам выступлений казахстанские гимнасты набрали 240.301 балла.

Первое место заняла сборная Японии (253.002), серебро завоевали представители Китая (248.265).


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