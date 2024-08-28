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Армрестлинг
Вчера 12:38
 

Казахстан завоевал 82 золотые медали и выиграл чемпионат мира по армрестлингу

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Казахстан завоевал 82 золотые медали и выиграл чемпионат мира по армрестлингу ©kazsports.kz

С 15 по 25 августа в Кишиневе (Республика Молдова) проходил 45-й чемпионат мира по армрестлингу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта министерства туризма и спорта РК.

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С 15 по 25 августа в Кишиневе (Республика Молдова) проходил 45-й чемпионат мира по армрестлингу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта министерства туризма и спорта РК.

Принимали участие около 1500 спортсменов из 61 стран мира. В рамках чемпионата мира прошли соревнования среди юниоров, взрослых, пара спортсменов и ветеранов. В составе сборной Казахстана выступали 150 спортсменов из областей и городов Астана, Алматы, Шымкент.

По итогам чемпионата мира в общекомандном зачете Казахстан занял первое место, в копилке сборной 256 медалей (82 золотых, 92 серебряных, 82 бронзовых), на втором и третьем местах расположились команды Турции и Грузии.

армрестлинг Казахстан Молдова

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