Засудили? Видео спорного поражения казахстанского боксера на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов прекратил выступление на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов встречался с действующим чемпионом Азии из Иордании Мохамедом Абу-Джаджехом. Иорданец одержал спорную победу раздельным решением судей.
При этом соперник казахстанца во втором раунде получил предупреждение за грязные приемы, которые применял в бою.
На старте ЧМ-2023 дебютант сборной Казахстана победил соперника из Таиланда.
Представляем вашему вниманию видео боя:
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