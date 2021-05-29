"Задачу-минимум выполнил". Василий Левит - о выходе в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Василий Левит, выступающий в весе до 91 килограмма, прокомментировал свою победу в поединке за выход в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ). В полуфинале он взял верх над Рустамом Ырысбеком уулу из Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Задачу-минимум выполнил, вышел в финал. Нормально. На финал будем настраиваться. В принципе нормально поработал, чувствую себя хорошо. Так что будем готовиться дальше с тренерами", - отметил он.

Напомним, что в финал, кроме Левита, отобрались еще четыре боксера от Казахстана - Даниял Сабит (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). А вот Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) проиграл полуфинальный бой лидеру мирового рейтинга Амиту из Индии и стал бронзовым призером турнира.

Казахстан против Узбекистана, или кто оформил выход в финал чемпионата Азии по боксу

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!