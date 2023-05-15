"За это спасибо Головкину". Будущую звезду профи-бокса Казахстана нашли среди победителей ЧМ-2023

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о том, кто из боксеров сборной Казахстана его впечатлил на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и кто бы из них преуспел на профессиональном ринге, сообщают Vesti.kz.

"Отмечу капитана команды Асланбека Шымбергенова. В финале он с большим запасом победил своего соперника. У меня нет сомнений, что он – будущий чемпион мира в профессионалах. Я бы назвал его боксером из будущего. Также выделю Нурбека Оралбая. Он тоже большой мастер своего дела", - сказал Хрюнова в беседе с телеграм-каналом "Дядя Ваня".

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Также промоутер выделил главное отличительное качество казахстанских боксеров - их надо "ломать" при переходе в профи. В этом он видит заслугу Геннадия Головкина.

"Казахстанская школа бокса считается классической. Поэтому ваших боксеров практически не приходится "ломать" при переходе на профессиональный ринг. Мы видим, что все идет, как идет. Поэтому дополнительных усилий для того, чтобы из классного казахстанского "любителя" получился хороший профессионал, не прикладываем. За это огромное спасибо пионеру в профи Геннадию Головкину, достигшего на этом поприще наибольших успехов. Он обозначил курс для целого поколения казахских боксеров", - добавил.

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Напомним, Казахстан завоевал пять медалей на ЧМ-2023 по боксу. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Еще одно серебро в копилку сборной принес Дулат Бекбауов (67 кг).

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