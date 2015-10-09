Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Әуесқой бокс
World Boxing признал превосходство Казахстана над Узбекистаном

World Boxing рассказал, какие национальные федерации бокса лидируют по популярности на самой влиятельной социальной платформе, сообщают Vesti.kz.

Так, самым популярным в Instagram оказался аккаунт Казахстанской федерации бокса, насчитывающий 300 тысяч подписчиков.

На втором месте расположилась Федерация бокса США с 218 тысячами подписчиков, а замкнула тройку - Федерацией бокса Узбекистана - 194 тысячи подписчиков.

"Бокс всегда был про соревнования — не только в ринге, но и в социальных сетях. И это неудивительно: мы живём в 2025 году, где лайки, комментарии и репосты — часть игры. Мы решили посмотреть, какие национальные боксерские федерации лидируют по популярности на самой влиятельной платформе — Instagram.

Итак, дамы и господа, Казахстан занимает первое место по числу подписчиков! За ним следуют США, Узбекистан, Англия и Италия, замыкая пятёрку лидеров. Отличная работа, уважаемые федерации — продолжайте расти, вдохновлять и общаться с фанатами", - говорится в сообщении.

Добавим, что президентом World Boxing является казахстанец Геннадий Головкин. Также GGG является президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

