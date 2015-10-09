World Boxing признал превосходство Казахстана над Узбекистаном

World Boxing рассказал, какие национальные федерации бокса лидируют по популярности на самой влиятельной социальной платформе, сообщают Vesti.kz.
Так, самым популярным в Instagram оказался аккаунт Казахстанской федерации бокса, насчитывающий 300 тысяч подписчиков.
На втором месте расположилась Федерация бокса США с 218 тысячами подписчиков, а замкнула тройку - Федерацией бокса Узбекистана - 194 тысячи подписчиков.
"Бокс всегда был про соревнования — не только в ринге, но и в социальных сетях. И это неудивительно: мы живём в 2025 году, где лайки, комментарии и репосты — часть игры. Мы решили посмотреть, какие национальные боксерские федерации лидируют по популярности на самой влиятельной платформе — Instagram.
Итак, дамы и господа, Казахстан занимает первое место по числу подписчиков! За ним следуют США, Узбекистан, Англия и Италия, замыкая пятёрку лидеров. Отличная работа, уважаемые федерации — продолжайте расти, вдохновлять и общаться с фанатами", - говорится в сообщении.
Добавим, что президентом World Boxing является казахстанец Геннадий Головкин. Также GGG является президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
