Видео разгрома от Казахского Ломаченко в отборе на Олимпиаду

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, победил в 1/8 финала лицензионного олимпийского турнира в Бусто-Арсицио (Италия), сообщают Vesti.kz.
На этой стадии он прошел пуэрториканца Калеба Тирадо.
Для завоевания олимпийской лицензии Сабырхану, которого за схожесть стиля сравнивают с украинцем Василием Ломаченко, нужно победить в четвертьфинале Асрора Вохидова из Таджикистана.
Видео победы Махмуда над Тирадо приведено ниже:
Загрузка матч-центра...
Реклама