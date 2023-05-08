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Видео полного боя Казахстана и Узбекистана на ЧМ-2023 по боксу

Видео полного боя Казахстана и Узбекистана на ЧМ-2023 по боксу
©instagram.com/drs_kz/

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел бой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов казахстанский боксер встретился с представителем Узбекистана Шохжахоном Абдуллаевым. По итогам трех раундов судейским решением победу одержал соперник казахстанца.

Следует отметить, что во втором раунде Тогамбай был отправлен в нокдаун. Кроме того, из-за рассечения казахстанский боксер в поединке несколько раз возникали паузы.

Напомним, что Тогамбай является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Данный чемпионат мира стал его первым среди взрослых боксеров. Ранее он также завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2022 в составе национальной команды.

Ранее четыре боксера от Казахстана прекратили выступление на чемпионате мира. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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