Видео победы Казахстана над Россией за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

Санжар Ташкенбай, стал первым финалистом от Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории до 48 килограммов он провел бой с россиянином Эдмондом Худояном и одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Ташкенбай вышел в финал, гарантировав себе как минимум серебро.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.

В финале Ташкенбай встретится с представителем Грузии Сахилом Алахвердови, который квалифицировался в решающий бой из-за отказа кубинца Алехандро Кларо. Финал в этом весе, пройдет в воскресенье 14 мая.

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