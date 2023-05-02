Видео нокдауна, или как казахстанец с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай с победы стартовал на чемпионате мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В первом поединке в весовой категории до 92 килограммов Оралбай встречался с представителем Болгарии Радославом Панталеевым. Бой закончился победой казахстанца единогласным решением судей. Причем болгарин в первом раунде побывал в нокдауне.

В 1/16 финала ЧМ-2023 Оралбай встретится с представителем Италии Азиз Аббес Мухийдин. Последний на прошлом чемпионате мира завоевал серебряную медаль; также он становился чемпионов Европы, чемпионом Евросоюза и двукратным победителем Средиземноморских игр.

Что касается Оралбая, то он является чемпионом Азии-2022, а также олимпийским чемпионом среди юношей (2018).

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