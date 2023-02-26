Видео неожиданного поражения лидера сборной Казахстана по боксу на Кубке Странджа

Предлагаем вашему вниманию видео полуфинального боя Нурканата Райыса в полуфинале проходящего в Софии (Болгария) Кубке Странджа.

Как сообщают Vesti.kz, на международном турнире, который также называют малым чемпионатом мира, лидер сборной Казахстана потерпел неожиданное поражение от хозяина ринга Рами Кивана. Таким образом, Райыс стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 75 килограммов.

Напомним, что в финал вышел только один представитель сборной Казахстана - Оразбек Асылкулов.

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