Видео дуэли Казахстан - Узбекистан за золото на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов казахстанец встречался с Асадхужой Муйдинхужаевым из Узбекистана. Соперник Бекбауова одержал победу единогласным решением судей и принес своей сборной золотую медаль чемпионата мира.

Бекбауов соответственно стал серебряным призером мирового первенства.

Напомним, что ранее Санжар Ташкенбай (до 48 кг) в поединке с грузинским боксером Сахилом Алахвердови принес первое золото Казахстану.

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