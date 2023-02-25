Видео боя, или как казахстанец дважды побывал в нокдауне и отобрал медаль у узбека на малом ЧМ по боксу

Опубликовано видео полного боя с участием казахстанского боксера Нурканата Райыса в рамках 1/4 финала Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Райыс победил Алохона Абдуллаева из Узбекистана и вышел в полуфинал в весовой категории до 75 килограммов.

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При этом Нурканат был на грани поражения, так как в третьем раунде ему дважды отсчитали нокдаун, что, в общем-то, не помешало ему гарантировать себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Впрочем, сами оцените его выступление:

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