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Без валидола невозможно смотреть бои, или почему Левиту стоило уйти в профи после Олимпиады-2016

Боксер в Рио стал вторым.

Без валидола невозможно смотреть бои, или почему Левиту стоило уйти в профи после Олимпиады-2016
Фото: Zimbio©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстанский боксер Василий Левит знает, что такое настоящая и постоянная несправедливость. В течение последних лет его бои невозможно смотреть без слез и валидола. И каждое его появление ни ринге сопровождается тревогой и ожиданием очередного подвоха.

После очередного решения не в его пользу крепнет мнение на тему того, что лучше бы лидер сборной ушел в профи. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Левит уже долгое время является главным в сборной в весовой категории до 91 килограмма. Талантливая молодежь есть, однако на мировом уровне ей пока сложно биться за главные награды. Нужен опыт, важно заматереть.

Пока же именно Левит - наша главная сила в этом весе. И на каждом большом старте с ним связывают медальные надежды. Только не все оправдываются. Редко по вине самого боксера.

Странные события начались после Олимпиады в Рио. Напомним, Василий скандально взял "серебро": соперник был освистан, бригада судей, обслуживающих тот финал, понесла наказание. Евгений Тищенко (Россия), сражавшийся с Левитом, ушел в профи, где пока по факту не показал ничего выдающегося.

Василий же остался в любителях, следуя своей олимпийской мечте - стать чемпионом. Верность, которая приносит настоящую боль. И если сам боксер говорит, что не забивает голову субъективным видением судей, то болельщики практически каждый турнир негодуют и расстраиваются.

За последние несколько лет был ряд соревнований, где его обокрали. Надо называть вещи своими именами. Мы привыкли терпеть и держать удар. Ставим во главу угла порядочность, забывая о наглости. Важно сражаться за своих, за справедливое решение. Там же, за рингом.

Получается же пока слабо. И чаще мы свидетели не триумфов, а объявления имени соперника в качестве победителя. Хотя именно наш боксер должен был подняться на первую ступень. Спросите Левита об эмоциях.

Это на камеру можно сказать, что бокс - это спорт, двигаемся дальше. Но это никак не оправдывает происходящее. Не вернет время, силы, здоровье. В общем, все то, чем жертвует каждый спортсмен на пути к титулам.

Из последних турниров Левит безоговорочно уступил на чемпионате Азии-2019. Тогда в Таиланде он досрочно проиграл Ким Хьен Кю из Южной Кореи. Это чуть ли не единственный пример, когда вообще никаких вопросов.

В остальном же картина не такая ясная, с плотным блюром. Чемпионат мира в Екатеринбурге - странное поражение в полуфинале от эквадорца Хулио Кастильо. Многие так и не поняли, что произошло тогда. Даже авторитетный российский обозреватель Александр Беленький указал, что Левит выиграл, добавив, что уже в какой раз пытаются "придержать" казахстанца.

На этом все не закачивается. Только в 2021-м он дважды уступил в финале. Сначала на локальном турнире в Испании. Спросите, кому? Местному боксеру, который вряд ли вообще известен широкой публике. Преимуществом Василий владел, перебивал, но чемпионом не стал.

И, наконец, чемпионат Азии в ОАЭ. Финал против Санжита из Индии вновь обернулся трагедией. Достаточно вспомнить третий раунд, когда соперник практически работал в режиме выживания. Левит подавил активностью, точностью, встречаясь лишь с клинчами и попытками "связать". 

Только вот рука была поднята другому. Неужели казахстанцу, чтобы выиграть, необходимо только нокаутировать оппонентов? 

Уж лучше бы ушел в профи после Рио. Сделал бы также, как Майкл Конлан из Ирландии. Его в Рио тоже обделили. Он не стал это терпеть и прямо на ринге показал судьям средний палец, дал интервью со словами обвинения AIBA в продажности, пообещал никогда больше не выступать под эгидой организации и перешел в профессиональный бокс.

Кстати, его бой против россиянина Владимира Никитина обслуживали те же судьи, что и финал Левита против Тищенко.

Так вот, надо было уходить. За эти пять лет он мог уже вывести свою карьеру на оптимальный уровень. Может, даже за чемпионский титул бы сразился. Все для этого было: предложения от менеджеров и промоутеров, положительная оценка экспертов, стиль, время.

Но мечта не отпустила. Да, можно и после Токио это сделать. Но много времени упущено. Сейчас ему 33. Пока адаптация пройдет, перестройка - уже 35. И сложно планировать завоевание трона. Заработать - да. Властвовать - вряд ли. Хотя помним, что бокс - это спорт. Всякое случается.

Просто обидно за потраченное время и возможности. Он мог точно пошуметь на профи-ринге. Но пока вынужден после боев видеть поднятую руку другого, сохранять достоинство и спокойствие, громко матерясь про себя. 

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Метки:
Левит Василий Бразилия Олимпиада-2016 Олимпиада-2020 Япония Сборная Казахстана по боксу

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