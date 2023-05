В сборной Казахстана по боксу найден "выдающийся талант"

Британский обозреватель бокса Тейлор О’Хиггинс высоко оценил перспективы новоиспеченного чемпиона мира-2023 из Казахстана Санжара Ташкенбая, сообщают Vesti.kz.

19-летний Санжар Ташкенбай - действующий чемпион Азии. В прошлом году он выиграл чемпионат мира среди молодежи.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

Напомним, Казахстан занял второе место в медальном зачете ЧМ-2023. Наши боксеры завоевали пять медалей - четыре золотых и одну серебряную.

Это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.

At 48kg, 20 year-old Sanzhar Tashkenbay of 🇰🇿 was crowned world champion in Tashkent with a dominant UD win over reigning European champion Sakhil Alakhverdovi of 🇬🇪 in the final. It’s a shame that Tashkenbay won’t get the praise he deserves whilst he’s... https://t.co/cq3i54erpO